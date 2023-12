Täna ja homme saab mitmel pool annetada

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnutsi aitavad toidupangad iganädalaselt keskmiselt 20 000 inimest, kellest ligi 8000 on lapsed. Põhiliselt koosneb jagatav toiduabi päästetud toidust, kuid abikomplektis on ka hea säilivusajaga toiduaineid, mida kogutakse kaks korda aastas toimuvatel toidukogumispäevadel.

"Mõistame hästi, et toit on kallimaks läinud kõigi inimeste jaoks, kuid kutsume siiski häid kauplusekülastajaid üles lisama oma ostukorvi mõne toote, mis võiks jõulude eel puudustkannatavatele inimestele rõõmu valmistada. Ja kui keegi ei tea, mida annetada, siis alati sobib näiteks üks pakk putru või pudel õli,” lausus ta.

Annetusena on oodatud kaua säiliv toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal, samuti moosid, mahlad, pähklid, rosinad ja tervislikud maiustused.

Ettevõtmisega on liitunud valik Coopi, Maxima, Prisma, Rimi ja Selveri kauplusi üle Eesti. Põlvas on täna kella 12 - 18 ja homme kella 10 - 14 võimalik annetada Maksimarketis ja Selveris. Võrus on kampaaniaga liitunud Rimi Super, Maxima ja Kagukeskuse Selver, kusjuures seal saab homme annetada kauem kui Põlvas - kella 11 - 18. Valgamaal ootavad annetajaid Valga Rimi Supermarket ja Selver, Otepää Maxima ning Tõrva Tikste Konsum/Ehituskeskus. Valgamaal saab lisaks tänasele oma panuse anda homme kella 9 - 15.