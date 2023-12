Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi sündmustel osales tänavu 16 610 inimest

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator Kristiina Tammets ütles, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames edukalt alanud kogukonnasündmuste sari andis kultuuripealinnale hea stardi. „Pakkusime LEADER-tegevusrühmade toel Lõuna-Eesti kogukondadele võimaluse luua ise kultuuripealinna programmi nende väärtuste järgi, mis lähevad korda kohalikele inimestele ja kogukondadele. Eesmärk oli lükata Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi abil Tartu 2024 sündmustele hoog sisse juba enne kultuuripealinna aasta algust ning seniste kogukonnasündmuste osavõtu ja tagasiside põhjal saab öelda, et see läks väga hästi korda,“ rääkis Tammets.