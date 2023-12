Haridus- ja teadusministeerium on lubanud riigieelarvesse paigutada kaheksa miljonit eurot, et tõsta õpetajate palga alammäära üle kolme protsendi. Allas aga leiab, et seda on vähe. «Kolm protsenti palgatõusu ei aita meid enam selles väga kriitilises situatsioonis, kus oleme. Äsja olnud ülisuure inflatsiooni aeg on selle kolm protsenti juba ammu nii-öelda ette ära söönud,» sõnas ta.