Rõuge vallas on vooluta nii hooldekodu, lasteasutused kui ka vallamaja

Täna jäid koolist ja lasteaiast koju Rõuge kooli ning Mõniste kooli ja lasteaia lapsed. Elektrita on ka Rõuge lasteaia Nursi rühm ning Haanja lasteaia Ruusmäe rühm – nendele peredele on antud võimalus valida lapse koju jätmise või vastavalt Rõuge/Haanja lasteaeda minemise vahel.

Elektrita on valla asutustest ka Mõniste hooldekodu ja teenuskeskus, kuhu paigaldati generaator. Vooluta on ka Rõuge vallamaja. Missos on aga elektriühenduses probleemid faasidega.