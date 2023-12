Viljus sai oma uue Toyota RAV4 hübriidajamiga linnamaasturi kätte teisipäeval Otepää Coopi Konsumi ees. Ta on selle poe tihe külastaja. «Üks põhipood see mul on kindlasti. Väga mugav on õhtul tulla siia, poel on läbi aegade suur areng ka olnud, juurdeehitused on tehtud, sortiment on väga hea.»