Telia on elektrikatkestuse piirkondadesse suunanud kaheksa liikuvat generaatorit

Täna kella 11 seisuga oli Telial töös 8 liikuvat generaatorit, mis olid suunatud Võrumaale, Viljandimaale, Raplamaale ning Harjumaa idaossa . Tänu sellele on mitmetes piirkondades (Pala, Varbola, Sultsi, Rõuge, Soodla, Alavere, Võsu, Paganamaa, Tuhalaane) suudetud leevendada elektrikatkestuste mõju mobiilsideteenustele. Lisaks on kahes asukohas (Aegviidu ja Mõksi) töötamas statsionaarsed generaatorid.

Telia raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Leki sõnul on tihe lumesadu ning sellega kaasnenud elektrikatkestused mõjutanud umbes 30 Telia mobiilside tugijaama tööd.

„Hoiame olukorral pidevalt silma peal ning oleme vajadusel valmis oma generaatoreid liigutama nendesse piirkondadesse, kus olukord seda kõige enam nõuab,“ sõnas Lekk.

Telia tuletab meelde, et mobiilside häirete puhul saab hädaabinumbrile 112 helistada teiste operaatorite võrke kasutades. Selleks tuleb helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile.

Üks peamine põhjus, miks tunnetavad inimesed pikema elektrikatkestuse korral näiteks mobiilsideteenuse kvaliteedi halvenemist, on tingitud sellest, et väiksem hulk tugijaamu teenindab mobiilside kliente. Nimelt langeb pikema elektrikatkestuse korral rivist välja ka osa mobiilside tugijaamu ning tööle jäävad vaid need tugijaamad, mis on varustatud aku- või generaatori toitega. See loob olukorra, kus võrk on hõredam ning seetõttu suurenenud kõne- ja andmeside koormused mõjutavad mobiiliteenuse kvaliteeti.

„Meie fookuses on elektrikatkestuste korra just kriitilisema tähtsusega mobiilimastid ja -tugijaamad, et tagada nende puhul vähemalt kõneside teenus. Kõiki mobiilside tugijaamu pole aga puht tehniliselt võimalik varutoiteallikatega varustada,“ lisas Lekk.

Seetõttu on soovituslik säästa oma seadmete akut ning kasutada mobiiliteenuseid vaid siis kui see tõesti vajalik on. Kõnede asemel saab kasutada näiteks SMS tekstisõnumit, mis ei koorma nii palju ka võrku. Samuti tasub tähele panna, et kui elektrikatkestuse korral on hoones sees levi nõrgem ja helistamine häiritud, tasub seda proovida väljaspool hoonet, kus levikvaliteet on üldjuhul parem.