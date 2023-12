Metsosopran ja pianist toovad Pukka kontserdi

Sandra Laagus on Eesti muusika- ja teatriakadeemia lõpetanud laulu erialal. Ooperidebüüdi tegi ta 2022. aastal Vanemuise teatris. Tema rahvusvaheline debüüt aga toimub järgmisel aastal Semperoper Dresdenis Saksamaal. Laagus on pälvinud vokalistide konkurssidel preemiaid nii kodu- kui välismaal ning osalenud kuulsate lauljate meistrikursustel.

Piia Paemurru on Eesti üks hinnatumaid ansamblipartnereid eelkõige ooperilauljatele ning kontserttegevus on teda kokku viinud paljude väljapaistvate muusikutega. 2016. aastast alates on ta teatris Vanemuine kontsertmeister.