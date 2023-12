«Lume raskuse all murdunud puud on päästjatele viimaste nädalate jooksul kõvasti tööd andnud. Sulades veelgi raskemaks muutuv lumi murrab puid ja oksi ning võib põhjustada järjekordseid elektrikatkestusi, samuti on teedel suur libeduseoht,» ütles Päästeameti vastutav Leho Lemsalu.