«Loodame, et lumi ikkagi püsib ja inimesed kogu Eestist saavad käia siin talverõõme nautimas – tunneme sellest mõnu ja võtame kuni kevade saabumiseni asja täie tõsidusega,» sõnas Bakala. «Eestis on neli aastaaega ja Otepääl on kõik need neli aastaaega tõesti ka olemas. Meil on mägine kliima ja ka lund siin ikkagi jagub.»