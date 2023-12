Kõrvalmaanteed on jätkuvalt libedad

Põhi- ja tugimaanteed olid pärastlõunal soolaniisked, kuid kõrvalmaanteedel ja väiksema liikluskoormusega teedel esineb jätkuvalt libedust. Teetemperatuur jääb 0 ja -2 kraadi vahele, samas kui õhutemperatuur on kuni +4 kraadi.

Pühapäeva õhtul ja ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm ja selgimisi on vaid Põhja-Eestis. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab vihma. Mitmel pool võib olla udu ja varitseb jäiteoht. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, Kirde-Eestis kohati -5, saarte rannikul kuni +6 kraadi.