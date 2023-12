Tõrva Raadio tuleb taas ja seda juba 20. korda

2014. aastast tegutsev raadio toob 22. detsembril kuulajate ette oma 20. hooaja, millest võib oodata uusi liikmeid, põnevaid saateid ning sisukaid hommiku- ja kojusõiduprogramme.

Tõrva Raadio peatoimetaja Kaidar Kängsepa sõnul minnakse juubelihooajal justkui tagasi oma juurte juurde, kuid sellegipoolest on saatekava läbinud palju muudatusi.

«Suur rõõm on tõdeda, et meie kallis raadio on tähistamas suvel oma kümnendat sünnipäeva ning käesoleval talvel algab raadio 20. hooaeg. Uuel hooajal on meiega liitumas kaheksa uut noort raadiohuvilist, kellest paljusid saab kuulata muusikasaadetes ning hommikuprogrammis Tõrva Ärataja,» kirjeldab Kängsepp.

«Tõrva ärataja ja talvitaja saatekava on läbinud suuri muudatusi: näiteks on äratajas meie üheks rubriigiks tehisintellekt ChatGPT ja saab teada põnevaid fakte Tõrva Raadio kohta. Igal juhul tasub end proovile panna ja hinnata, kui tõsine raadiokuulaja oled olnud. Kojusõiduprogrammi Talvitajasse lisandub Eesti Laulu ja ka retseptisoovituste rubriik ning saadet kuulates avastad veel palju muud, mida neis on toimumas,» lisas ta.

Keskendutaksee ka rohkem oma Mulgi kultuurile, näiteks on mulgikeelse vanasõna rubriik ja õhtuvööndis kõlab Mulgi reivi muusika. Traditsooniliselt kõlab Tõrva Raadio eetris ka aastalõpu intervjuu vallavanema Helen Eliasega.

«Tõrva Raadiol on jätkuvalt oluline roll kohalikul kogukonnatasandil kultuuriväärtuste, ajaloo talletamise ja huvitegevuse valdkonnas. "Meie paljud endised ja ka praegused raadioliikmed on Tõrva Raadiot tehes saanud inspiratsiooni tuleviku erialavalikuks. Raadioga üle-eestilisel tasandil tegutseb näiteks Sandra Saar, mitmed raadioliikmed on läinud ülikooli õppima ajakirjandust ja kommunikatsiooni,» ütles Kängsepp.

«Mina olen väga ootusärevil uue hooaja osas ja olen kindel, et meil tuleb edukas raadioperiood. Aitäh muidugi kõikidele endistele, praegustele ja ka tulevastele toetajatele ning muidugi ka meie raadioliikmetele, ilma teieta ei oleks see kõik võimalik olnud. Suur kummardus minu poolt ja kohtume juba 22. detsembril Tõrva Raadio eetris sagedusel 90,0 MHz!» lõpetab Kängsepp.

Tõrva Raadio on pühadeajal eetris 22. detsembrist 1. jaanuarini ning Tõrva lähiümbruses saab seda kuulata sagedusel 90,0 MHz.