Mujal Eestis on taevas selge, Kagu-Eestis aga pilvine

Teekatted Eesti suurematel maanteedel on märjad või niisked. Kõrvalmaanteed Eesti põhjaosas võivad olla jäised, mujal niisked või märjad. Õhutemperatuurid on +2..+5 kraadi ja teetemperatuurid -1..+2 kraadi ning langevad.

Tee temperatuuri kiire languse tõttu on märgadel teedel suur härmatise ja jää oht.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel peamiselt sajuta ilm. Taevas on laialdaselt selge kuid Peipsi ümbruses ja Kagu-Eestis on pilvkatet. Teetemperatuurid langevad valdavalt alla 0 kraadi ja õhutemperatuurid jäävad -2..+2 kraadi juurde.