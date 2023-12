Miks rakendub Lõuna-Eestis maakonnaliinidele pilet teistest hiljem?

Saar lisas, et Kagu ühistranspordikeskuse (ÜTK) liikmed kogunesid tänavu aasta 4. oktoobril, et arutada regionaalministeeriumi edastatud piletihinna kehtestamise kavatsust. Arutelul jõuti otsusele, et 1. jaanuarist 2024 pole piletihinna kehtestamine kuidagi põhjendatud. «Kaasneva pileti soetamise kohustusega pole meil reisijatele midagi täiendavalt pakkuda. Vanad bussid, piletimüügist lisanduv ajakulu, puudulik veomaht – lisades sellele veel pileti soetamise kohustuse, kannatab lõpuks selle all vaid teenuse maine,» ütles Sander Saar.