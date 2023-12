Misso koolimajast võib saada hooldekandeasutus

«Oksjonikeskkonnas müüki ei toimunud, aga Misso koolimaja ostuks on tulnud pakkumine pikaajalise hoolekandeteenusega tegelevat ettevõttelt,» sõnas Rõuge vallavanem Britt Vahter. «Ettepaneku täpsem arutelu ja läbirääkimised on kavandatud jaanuarikuusse,» lisas ta.

«Vallavalitsuse ning volikogu majandus- ja arengukomisjoni ning volikogu arutelude tulemusel otsustati hoone müüa, et see ei jääks tühjalt seisma,» sõnas Vahter. Ühe variandina kaalusid kohalikud, et ehk on võimalik vaid 15 aastat vana hoonet edaspidi kasutada kogukonnamajana, aga siis sellest mõttest loobuti.