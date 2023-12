Esimesel jõulupühal on Eestis kesised ilmaolud

Transpordiamet andis esmaspäeval ehk esimesel jõulupühal teada, et teekatted suurematel riigiteedel Ida-Eestis on valdavalt soolaniisked, mujal kergelt lumised või sõidujälgedes soolalumesegused. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel sajab kohati ka vihma. Hommikul on tuuline ja mitmel pool tuiskab. Õhutemperatuur on saartel 0-kraadi ümbruses, mujal miinuses. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ja teed võivad kohati libedad olla.