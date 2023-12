Kagu-Eestis võib öösel tulla jäävihma

Pärastlõunal on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Lääne-Eestis on valdavalt soolaniisked, mujal soolamärjad või sõidujälgedes soolalumesegused. Temperatuur nii õhus kui ka teepinnal on miinuses ja teed võivad kohati olla jäised.