Tartu 2024 tõmmatakse käima Valgas

Angus on Lõuna-Eestis sündinud muusikute kollektiiv, kes süstib talvisesse kaamosesse suvist reggae- ja skamuusikat. Euroopa kultuuripealinna avamistel Lõuna-Eestis ühendavad nad jõud iga maakonna kohaliku tähega, et tuua publikuni uues kuues armastatud lood. Nendega liitub laval Valga juurtega jazzitalent Karmen Rõivassepp, kes lööb laineid Taanis. Danish Music Awards Jazz 2023. aasta laureaat Jazz Composer of the Year kategoorias naaseb kodulinna, et meelitada valgalaste kõrvu oma maheda häälega.