Auhinnatud filmitegija: suitsusaun aitab sulatada külmunud traumad

Hiljuti anti Berliinis üle Euroopa filmiakadeemia (EFA) filmiauhinnad. Euroopa parimaks dokumentaalfilmiks pärjati seal Lõuna-Eesti juurtega Anna Hintsi «Savvusanna sõsarad». See on intiimne linateos naistest, kes tulevad suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku, jagavad oma sügavamaid saladusi ning pesevad maha kehasse kogunenud häbi ja valu. See on esimene Eesti film, mis on pälvinud maineka EFA auhinna.