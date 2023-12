Karel Tilga valiti aasta meessportlaseks

Tilga võitis 2023 ka mitmevõistluse tuuri esikoha, mille arvesse läksid MMi tulemus, Itaalias toimunud Multistarsi kümnevõistlus ja Götzise kümnevõistlus. Mainekal Götzise kümnevõistlusel 8403 punktiga neljandaks tulnud Karel Tilga sõnas juunikuus antud intervjuus, et seekord oli tulemus pigem olulisem kui koht. Õigemini oli kõige tähtsam tervena lõpuni teha ja kõrgetasemeline võistlus kirja saada. «Ja see on alati meeldiv, kui vähemalt ühel alal tuleb isiklik rekord. Seekord tuli neid kolm,» lisas ta.