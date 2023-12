UFC juht Dana White jagas eestlasele kõrvakiilus-liigas võidutsemise järel kiidusõnu

Kuigi muusikus on maha pidanud juba kaks matši, siis on teada vaid ühe tulemus. Selle 22-aastane Muusikus võitis. Esimeses matšis läks eestlane vastamisi ameeriklase Johnny Andersoniga. Muusikus võitis lahingu tänu kohtunike otsusele ehk tehnilise nokaudiga. Muusikus oli oma kaalukategoorias lausa nii hea, et teenis sellega Kudo snäkkide poolt sponsoreeritud «Sind löödi pikali» eripreemia.

Power Slapi sotsiaalmeedias on lühivideo Muusikuse ja Andersoni lahingust, kus eestlane ameeriklase pikali lööb, mis matši ka lõpetas. Video lõpus on näha UFC sarja bossi Dana White-i, eestlasele kiidusõnu jagamas. «Hea töö,» sõnas White ja aplodeeris 22-aastasele. Power Slap on eri kaalukategooriatega spordiliiga, mis kuulub UFC organisatsiooni alla. UFC on kõige enam tuntud segavõitluskunstide sarja poolest, kus võistlejad kaheksanurgalises puuris teineteise vastu astuvad.