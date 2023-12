Kuidas aidata oma lemmikul hakkama saada aastavahetuse ilutulestikuga?

Paugutamisest liigselt ärevusse sattuv koer võib lihtsalt kodust põgeneda, paanikas endale või kodusele varale kahju tekitada. «Meil on olnud küllalt juhtumeid, kus ärevuses koer on kodus näiteks mööblit ja tehnikat ümber ajanud, peidupaiga otsimiseks asju katki närinud või ära kraapinud ja mida kõike veel,» lausus kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. «Kõige olulisem on siiski see, et lemmikloom ise kuidagi viga ei saaks ja aasta esimesed päevad ei peaks pererahval kuluma oma põgenenud pereliikme otsimise ja muretsemise peale.»