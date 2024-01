Krõbe pakane jõuab kohale homme

Öösel on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 4-10, rannikul valdavalt idatuul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 16-23, saartel 8-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kirdetuul 4-7, puhanguti kuni 10 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 17-22 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati lund. Puhub idakaare tuul 4-9, rannikul valdavalt idatuul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 15-21, saartel 9-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idatuul 4-7, puhanguti 9 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 16-19 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 16-23, Ida-Eestis kuni 27 kraadi, saartel 10-17 kraadi. Päeval on vähese, rannikul vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati vähest lund. Puhub ida- ja kirdetuul 5-11, saartel ja läänerannikul 8-14, puhanguti kuni 19 m/s. Külma on 15-21, Kirde-Eestis kuni 25 kraadi, saartel 9-14 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati lund ja tuiskab. Puhub valdavalt idatuul 5-11, saartel ja läänerannikul 8-14, puhanguti kuni 19 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 20-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi, saartel 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati rannikul sajab vähest lund. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 17 m/s, õhtul nõrgeneb. Külma on 17-25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi, saartel 13-17 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 22-28, saartel 15-20 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, päeva jooksul tuul nõrgeneb ja pöördub põhjakaarde. Külma on 17-22, saartel ja rannikul 14-17 kraadi.