Saavel on lõpetanud Eesti põllumajandusülikooli mehaanikainseneri diplomiga. Varem on ta töötanud politseis kriminalistina ja Tartu linnavalitsuse järelevalveosakonnas menetlejana. Nimetatud ametikohtadel on ta omandanud avalikus sektoris nõutavad ja õigusalased teadmised.