«Tegu on populaarse paigaga, kuhu sõidetakse loodust nautima kaugemalt ja lähemalt; küll üksi, küll sõprade ja peredega. Ka praegu, kui pole puhkusehooaega, jagub Taevaskoja piirkonda jätkuvalt matkajaid. Seetõttu pidimegi iga hetk murduda võivad kuused eemaldama, et inimeste elu ja tervist kaitsta,» kinnitas Gerz. Ta lisas, et surnud puude raieks andis kooskõlastuse keskkonnaamet.