Räpina mees puhub kultuurielule tuult tiibadesse

Tiitli andsid Heeringule üle Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha ning ajalehe koostööpartneri SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis. Tänusündmusel osales ka Räpina vallavanem Enel Liin.

«Jah, väikest viisi on mitmesuguseid kultuurikollektiive sponsitud küll,» sõnas Heering ise tagasihoidlikult. «Viimasel ajal näiteks Arhanna Sandra Arbma Noorte Eurovisioonile minekut. Samuti olen toetanud meie oma rahvatantsurühma, kus ka ise liige olen. Ning olen kaasa löönud motosportlaste toetamises.»



Silmapaistva kultuuri toetaja tiitli võitjat Toomas Heeringut õnnitlesid Räpina vallavanem Enel Liin (vasakult), Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha ja SA Tartu 2024 juht Kuldar Leis. Foto: Arvo Meeks

Laulab, tantsib ja mängib pilligi

Heering tõdes, et toetus on mingil määral olnud ka moraalne ning avaldub selleski, et ta lööb ka ise mitmes kollektiivis kaasa. «Laulan näiteks kammerkooris, mängin puhkpilliorkestris ja tantsin rahvatantsuansamblis,» lisas ta.

Puitmaju tootva Varola põhiturg on Heeringu sõnul Saksamaa ja Holland, viimasel ajal ka Austraalia, Uus-Meremaa, USA ja Kanada. «Meil on tublid müügimehed, kes suutnud sinna tooteid realiseerida,» tõdes 36 töötajaga firma juht. «Need ettevõtted, kelle põhiturg on Skandinaavias, on aga praegu suurtes raskustes – õnneks meil seal kliente ei ole,» nentis ta.

«Meie põhitoodang on aiamajad, saunad, suvilad ja väike­ehitised. Ega lihtne ole, sest Euroopas on üha rohkem hakatud ka väikeste aiamajade puhul nõudma energiamärgise klasse – see pidurdab majade müüki,» lisas Heering.



Toomas Heering on kohaliku puhkpilliorkestri, kammerkoori ja rahvatantsurühma liige. Mitmekülgne mees on ka kaitseliitlane ja kodukandi noorkotkaste rühma juht.