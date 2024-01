Kuigi idapiiri kaitse on viimasel ajal olnud ajastu märgina suurema tähelepanu all, ei saa politsei- ja piirivalveamet üht valdkonda teisele eelistada, ütleb politsei- ja piiriameti (PPA) peadirektor Egert Belitšev.

«Kui me tagame avaliku korra, turvatunde ja selle, et Eesti inimestel on oma kodus turvaline olla, teeb see meid tugevaks. See teeb vastastel meie ründamise oluliselt keerulisemaks,» sõnab ta Lõuna-Eesti Postimehele Valga politseimajas antud intervjuus.