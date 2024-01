Militaarvärv tõi abiturientidele aasta toote auhinna

Sõduritelt on tema sõnul saadud head tagasisidet. «Näiteks on neid, kel näonahk maskeerimiskreemide või -pulkade suhtes tundlik. Meie toodetega ei teki aga löövet. Kuna kattekiht on ka õhem, saab nahk paremini hingata.»

Seejuures tõdes Linnas, et parim sõdur on see, keda pole näha.



Tair Linnas, OÜ MilSpray juhatuse liige «Praeguseks on Ukrainasse läinud 8000 toodet ning koostöös Eesti kaubandus-tööstuskoja ja Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega lisaks veel 220 spreipudelit.»

18-aastased Võru gümnasistid pidid looma äriühingu, sest muidu poleks saanud arveldada toote ostmise vastu huvi tundnud kaitseministeeriumi ja MTÜga Slava Ukraini.

Võru gümnaasiumi abituriendid ei jää siiski pärast kooli lõpetamist loodud firmale lootma, vaid plaanivad õpinguid jätkata. «Ettevõtte peale ei saa sada protsenti lootma jääda, seega on mõistlik pärast kooli haridusteed jätkata,» sõnas Robin Laiv.

«Minu plaan on minna pärast kooli kaitseväkke ja siis Tartusse kaitseväe akadeemiasse,» lausus Tair Linnas. «Mulle militaarelu meeldib.»

Juhendajad rahul

Õpilasfirma Milspray juhendajad olid Maivi Liiskmann ja Kaia Tamm. «11. klassis on õpilastel vaja teha uurimistöö ning Võru gümnaasium on alati lubanud, et üks valik võib olla õpilasfirma tegemine,» rääkis Tamm. Tema kinnitusel on Võru koolis õpilasfirmasid alati palju olnud: eelmisel aastal oli neid 14, tänavu 11.