Suure pere isa tööd riigikogus koju kaasa ei too

Ka rahvasaadiku maakodu Otepää ja Sangaste vahel Risttee külas ei jäänud detsembrikuistest elektrikatkestustest puutumata. Seitsmeliikmelise pere majapidamine oli nädal aega vooluta. Ja kui nad pealinnakorterist Valgamaale jõudsid, oli kodus pehmelt öeldes jahe. Aga said hakkama, ka tänu sellele, et elamises on ahjud ja pliit.

Perekond Sibul on praeguseks taastanud oma kahekorruselise puitmaja, mis 2017. aasta sügisel tuld võttis ja põlengus tugevalt kannatada sai. «Mõni liist veel on panna ja mõni on jõudnud juba ära tulla, kuid enamik liiste on pandud,» täpsustab pereisa. «Üht-teist on veel teha, aga üldiselt on valmis.»