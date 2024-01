Esmaspäeval ilm muutub

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Mõnel pool sajab lund, hommikul jõuab Lääne-Eesti saartele tihedam lumesadu. Puhub valdavalt lõunakaare-, hommikul idakaaretuul 2–7 m/s, saartel ja läänerannikul tugevneb kirde- ja idatuul 4–9 m/s. Külma on 8–13, saartel ja läänerannikul 1–7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 3–7, enne keskööd puhanguti kuni 9 m/s. Kohati sajab vähest lund. Nähtavus on hea või mõõdukas. Külma on 10–13 kraadi.

Esmaspäeva päeval on samuti pilves ilm. Lumesadu laieneb mandrile, saartel ja rannikul tuiskab. Puhub idakaaretuul 3–9, saartel ja rannikul valdavalt ida- ja kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhtupoolikul tugevneb tuul saarte ja Mandri-Eesti läänerannikul 10–15, puhanguti kuni 21 m/s. Külma on 4–10, Lääne-Eesti saarte rannikul kuni 1 kraad.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 3–7 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul kirdesse ja tugevneb puhanguti 9 m/s. Sajab lund ning nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 8–10 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on enamasti pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Hommikuks jääb Lääne-Eestis sadu harvemaks. Puhub kirde- ja põhjatuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15, saartel 10–15, puhanguti kuni 21 m/s. Hommikuks pöördub tuul loodesse. Külma on 7–12, paiguti 15 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 7–13, rannikul puhanguti 17, saartel kuni 19 m/s. Külma on 7–13 kraadi, pärastlõunal langeb õhutemperatuur veelgi.