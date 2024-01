Seakatku leidus möödunud nädalal nii Võrumaal kui Lätis

Keskkonnaamet pani detsembri lõpus paika, et sigade Aafrika katku (SAK) tõrjumiseks tuleb lasta ligi 15 000 metssiga. Keskkonnaamet kinnitas sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud maakondades, kus jahindusnõukogud ei jõudnud nende osas kokkuleppele või määrasid limiidi, mis oli keskkonnaagentuuri etteantud mahust väiksem.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist Margo Tannik ütles, et seakatku looduses hääbumiseks on vajalik langetada metssigade asustustihedus lähitulevikus tasemele kolm isendit 1000 hektari kohta igas jahipiirkonnas.

«Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metssigu küttida keskkonnaagentuuri etteantud mahus, mis numbrites väljendatuna on ligikaudu 15 000 isendit. Keskkonnaamet määras kohustuslikud küttimismahud Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Saare, Põlva, Tartu ja Võru maakondades. Suurimad küttimiskohustused on Hiiu ja Saare maakondades, kus tuleb küttida vastavalt 1500 ja 3300 metssiga. Tunnustame kõiki jahimehi, kes on metssigade küttimisel ja seakatku leviku vähendamisel näidanud üles head koostööd ning valmidust hoida metssigade arvukus kontrolli all,» rääkis Tannik.