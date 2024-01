Valga korteriühistu Sepa 11 esimees Sirje Päss hoiab käes mappi, mille kaante vahelt leiab kogu vajaliku teabe prügi sorteerimise kohta. Päss kinnitab, et lepingud said juba aegasasti sõlmitud ja kõik vajalikud konteineridki maja kõrvale toodud.

«Printisin elanikele värvilised infolehed ja kirjutasin ise selgitused juurde. Tegelikult on kogu info valla kodulehel, aga võib-olla inimesed ei oska seda sealt leida,» leiab ühistu esimees. Valga aukodaniku Sirje Pässa eeltöö on olnud nii hea, et vallaametnikel tuli tema tähelepaneku märkuse peale isegi kodulehel olevat materjali pisut muuta.