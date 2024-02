Keskkonnaameti inspektorid kontrollivad nädalavahetustel kalapüüginõuetest kinni pidamist

Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusbüroo peainspektor Ivo Kask ütles, et harrastuspüük on populaarne ning meelitab nädalavahetustel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvele kalastama tuhandeid inimesi. „Paraku on Keskkonnaameti varasemad kontrollid näidanud, et harrastuspüügil eksib kehtestatud nõuete vastu ligikaudu 5% kalastajatest, mis teeb 20 meie poolt kontrollitud kalastaja kohta ühe kindlaks tehtud rikkumise,“ rääkis Kask.