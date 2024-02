Politsei otsib Setomaal kadunud 55-aastast Liinat

Reede õhtupoolikul teatasid lähedased, et kodust on teadmata suunas lahkunud 55-aastane Liina. Naine sedasi varem lähedastele sõna jätmata kodust pikemaks ajaks ära läinud ei ole.

Liinal telefoni kaasas ei ole ning on teadmata, kellega ja kuhu ta minna võis.

Naine on pikemat kasvu, umbes 180 cm pikk. Tal on tumedad juuksed. Seljas oli naisel kodust lahkudes must paks kasukas, kaasas käekott.