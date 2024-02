Lähipäevade ilm kõigub nulli lähedal

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab Lääne-Eestis lund ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, öö hakul saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 2–7, saarte rannikul jääb õhutemperatuur kohati nullkraadi juurde. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Varitseb jäiteoht. Puhub lõunakaaretuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Kolmapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati lörtsi, pärastlõunal liigub saartelt mandrile uus sajuala lume ja lörtsina, saartel läheb sadu üle vihmaks. Jäiteoht püsib. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–10, rannikul tugevneb puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, lääne poolt alates läheb sadu üle vihmaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, ennelõunal Ida-Eestis ka lörtsi ja lund. Kagutuul 4-10, rannikul tugevneb puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4°C.