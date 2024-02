Spordielu vedur pälvis Võru maakonna vapimärgi

Lisaks oma põhitööle on Uue aktiivselt panustanud elanikkonna teavitamisse vaimse tervise teemadel, korraldades avalikke loenguid, näiteks une tähtsusest igapäevaelus. Ta motiveerib ja toetab patsiente läbi grupiteraapiate kaudu ning on abivalmis, mõistev ja koostööaldis kolleeg. Uue on pühendunud psühhiaatriaosakonna õendusjuhi rollile, seistes osakonna töötajate eest, et tagada osakonna ladus toimimine.