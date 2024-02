Anu Jõgevast sai naine püssi ja punase ristiga

«Kujutan ette, et kui ma jahimehepaberid ära tegin, keeras isa hauas mõnuga konte,» muigab Anu. See oli aastal 2010, mil Anu Jõgeva alustas oma eluraamatus uut lehekülge, tehes tutvust maailmaga, mis ta nüüdseks jäägitult endasse on imenud.