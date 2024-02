Võrru kerkib 8 miljoni euro eest päikesekiirte kujuga lasteaed

Lasteaia Punamütsike uue hoone rajamise eeldatav kogumaksumus on linnavalitsuse teatel ligikaudu 7,9 miljonit eurot. Riigi tugiteenuste keskus (RTK) toetab liginullenergiahoone ehitamist 2,8 miljoni euroga. Linn suunab selle ehitusse ka kaitseministeeriumilt saadud Nursipalu hüvitusmeetmest eraldatud ühekordse investeeringutoetuse.

Linnapea Kalvi Kõva sõnul annab RTK toetus ehituse protsessile kindlustunde. «Saabunud uudis on just kui lasteaiale nurgakivi panemine,» tõdes meer, kelle sõnul on uue hoone ehitusest räägitud pikalt. «Tegime nüüd istungil otsuse korraldada projekteerimishange ning saame sellega edasi liikuda.»