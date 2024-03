Võhandu kallastel läheb raieteks

Raiete peamine eesmärk on koristada lume raskuse all murdunud puud ja ladvad, samuti on plaanis raiuda üraskirüüste tõttu kuivanud puud. Raied on kavandatud Kaljupealse lõkkekoha sissesõidutee äärsetesse puistutesse. Plaan on tööd ära teha märtsikuu jooksul.