Uus teenus aitab keerukaimatel hetkedel

«Kuigi tegemist on teemaga, millest ei taheta väga palju rääkida, on see elu osa, millele tuleb mõelda,» ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas.



«Igaüks peaks läbi mõtlema, millisena enda lahkumist siitilmast ette näeb, ning kui vähegi võimalik, sellest ka lähedastele teada andma. Nii on neil veidigi lihtsam ning tohutu asjaajamise asemel on neil võimalik vaimselt tegeleda tõenäoliselt ühe oma raskeima aja üleelamisega,» selgitas ta.



Esialgu on tegu veebipõhise infoteenusega, kus teave vajalike toimingute kohta on esitatud selgelt ja arusaadavalt. Riigi infosüsteemi ameti (RIA) personaalriigi osakonna juhi Taavi Ploompuu sõnul on teenust plaanis lähiajal täiendada matusetoetuse taotlemise võimalusega. «See tähendab, et matuste korraldaja saab taotluse esitada kohalikule omavalitsusele otse eesti.ee keskkonnas,» märkis ta.



Pihelgase sõnul oli infoteenuse arendamine vajalik, et liikuda selles suunas, kuidas omavalitsuste pakutavaid teenuseid ja infot tulevikus eesti.ee platvormile tuua. «Laiem eesmärk on meil ühine: et riiklikud ja KOVide teenused oleks kasutaja jaoks loogiliselt seotud ning lihtsasti kättesaadavad igale kodanikule,» kommenteeris ta.



RIA ja partnerite arendatavad sündmusteenused on info ja teenuste kogumid, mis koostatud inimeste elus toimuvate sündmuste alusel ning mis toovad Eesti e-riigi võimalused kõigile kätte võimalikult mugavalt ja personaliseeritult, et inimesed ei peaks ise ministeeriumite ja asutuste kodulehtedelt otsima infot neile pakutavate teenuste ja hüvede kohta. Kõik sündmusteenused on koondatud riigiportaali eesti.ee.