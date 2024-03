Vallad kaitsevad piirangute abil teid lõplikust lagunemisest

Eile keskpäeval Valga valla teedel ringi sõitnud Lõuna-Eesti Postimehe fotograaf Arvo Meeks oli mõneti üllatunud, sest olukord oli palju parem, kui sel ajal tavaliselt olnud on. «Pigem oli nii, et väiksemad kruusateed olid vaid üksikutes kohtades porisemad. Kordagi ei tekkinud küsimust, kas nüüd saab läbi või ei. Aga kui otsida kauem, siis leiaks ilmselt ka tõelise porimülka,» märkis ta.

Kanepi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Rain Sangernebo tõdemusel sõltub palju sellest, kas mingi teelõik asub metsas, lohus või künkaharjal, kas see on tuultele avatud ja kuidas päike peale paistab. «Lõiguti võib see olla kõva nagu tarepõrand, teisal ligane-lägane ning kolmandas kohas paksu jää all,» märkis ta.