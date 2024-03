Kelly Sildaru võistleb pärast vigastuspausi Väike-Munamäel

Big Air võistlusel on igal võistlejal võimalik teha igal katsel üks trikk. Naiste ja meeste vanuseklassis on hüpe suurem ja juunioride vanuseklassis on võimalik valida ka väiksem hüpe. Igal võistlejal on kokku kolm katset, võitja otsutavad kahe erineva parima triki tulemused, seal juures tuleb maksimaalse skoori saamiseks teha trikke kahes eri suunas neljast. Suusatajad ja lumelaudurid lastakse rajale vaheldumisi.