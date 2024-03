GALERII ⟩ Tamula äärde kerkib Lõuna-Ameerika stiilis rannahoone

«Sõna playa tähendab tõlkes tasast ala, näiteks randa, mis aeg-ajalt võib olla üleujutatud,» selgitas hoonestamise konkursi võitnud OÜ Loteman juhatuse liige Rommy Otti. «Võrukatele on tuttav kevadine vaatepilt, kui Tamula järve äärne on lume sulades mitmes kohas üle ujutatud, seega tundus selle nime valik kohale sobilik.»

Rommy Otti kinnitas, et projekti ehitusliku poolega on alustatud ning käimas ettevalmistused betoonitöödeks. «Tööd toimuvad vastavalt ilmaoludele,» sõnas ta ning lisas, et järgmiseks on plaanis karkassitööd.