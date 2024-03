Galerii ⟩ Eesti meistrivõistlused tõid Väiksel Munamäel pika pausi järel starti ka Kelly Sildaru

Suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul viib asjaolu, et käesoleva aasta Eesti meistrivõistlused toimuvad koos FIS Open 2024 võistlusega, ka Eesti meistrivõistlused uuele tasemele. «FISi võistlustel on nii reeglite kui tingimuste poolest rangemad nõudmised, hüpped on suuremad ja kohal ka litsentseeritud kohtunikud väljastpoolt Eestit. Samuti toob soov FIS sarjas punkte saada kohale rohkem välisvõistlejaid.»

Üle pika aja taas võistlustel osalev freestyle-suusataja Kelly Sildaru sõnas enne võistlust, et on vigastusest taastumise tõttu võistlustest eemal olnud juba üle aasta. «Ühest küljest on see olnud hea rahulik aeg, aga samas olen ka võistlemist igatsenud. Mul on hea meel teha esimene võistlus just kodumaal.»