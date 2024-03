Toiduliit:magusamaks lükkab hoo sisse piirikaubandusele

„Valeandmetele viidates ja eirates probleeme, mida planeeritav maks endaga kaasa toob, tehakse limonaadist koll, et näidata ülekaalu probleemiga tegelemist. Me ei eita, et ülekaal ja sellega kaasnevad tervisemured on ühiskonnas murekohaks, kuid kavandatav meetod kõlab, nagu sooviksime plaastriga ravida koroonat,“ ütles Potisepp.