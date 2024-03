Kui sportlased peavad hakkama tasuma mootorsõidukimaksu, oleks see ebaõiglane ja annaks valdkonnale suure tagasilöögi, leidis Eesti üks edukamaid motosportlasi Hanno Velt.

«Motosport on kulukas ala. Näen, kuidas vanemad pingutavad, et lapsi sõidutrenni tuua. See ei tundu aus, kui ühte spordivaldkonda hakatakse eraldi maksustama. Sama hästi võiks suuskadele või korvpallile erimaksu kehtestada,» ütles Velt.