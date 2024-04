Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 16 kraadi juurde

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu lakkab. Tuul pöördub lõunakaarest loodesse ja puhub 2-8 m/s. Sooja on 4-9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi