Kiusamisjuhtumi järelkaja: vangistus koolikohustust ära ei võta

Haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg lausus, et põhikoolist väljaarvamise alused on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) välja toodud. Need on olukord, kus näiteks vanem esitab selleks taotluse või kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks edasi õppima, kuid samal ajal kehtib ka koolikohustus. Sellest ei saa kedagi vabastada.