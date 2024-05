Pool tänavusest metsauuendamisest on juba tehtud

«See töö on füüsiliselt raske, mistõttu nõuavad soojad ilmad veelgi suuremat pingutust nii istutamisel kui ka erilist tähelepanu taimede hoiustamisel. Mulda jõudvate noorte puude kasvutingimustele oleks kindlasti soodsam see, kui lähiajal tuleks juurde sademeid,» kommenteeris Väät.

Riigimetsa jõudvad taimed on kõik pärit riigimetsa majandamise keskuse kaheksast taimlast. Taimed omakorda on kasvatatud kõige kvaliteetsemast seemnest, mis on kogutud parimate omadustega puudelt.