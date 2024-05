GALERII Valga muuseumiöös said kokku eestlased ja ukrainlased

Ukraina seltsi Kalyna eestvedaja Ruslana Dovha sõnul jõuab praegugi Valka Ukraina sõjapõgenikke, aga on ka neid, kes sõja jätkumisest hoolimata kodumaale naasevad. «Oleme väga tänulikud, et vallavalitsus ja sotsiaalamet meid toetavad. Praegu ei tegele me ainult Ukraina kultuuri ja hariduse tutvustamisega, vaid aitame ukrainlastel Eestis elu sisse seada ja pakume neile ka psühholoogilist abi,» selgitas Dovha.