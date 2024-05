Võrumaal kodust ära jooksnud poiss läks koju tagasi

Politsei palus esmaspäeval abi, et leida 13aastast poissi, kes lahkus oma kodust möödunud reedel ning ei ole sinna seni naasnud.

Lähedased andsid pühapäeva pealelõunal politseile teada, et alates 17. maist on kadunud 13-aastane Joosep, kes lahkus oma kodust Võrumaal Rõuge vallast ning ei ole sinna seni naasnud. Kodust lahkudes oli poiss maininud, et läheb Võrru, ent oma pangakaarti oli ta kasutanud täna hommikul hoopis Valgas. Poisi isikukirjeldus on antud patrullidele ning lapse asukoha tuvastamine jätkub.

Joosep on 170 cm pikk ning tal on tumedad juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas valge T-särk, jalas valged lühikesed püksid ja tossud. Seljas kandis musta seljakotti.

Politsei palus kõigil, kes on Joosepit läinud päevadel kuskil liikumas näinud või märkavad teda nüüdsama, sellest politseile numbril 112 teada anda.

Politsei teatas esmaspäeval kella 19.45 paiku, et Joosep läks oma koju tagasi ja temaga on kõik hästi.